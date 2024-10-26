Обошел легендарного защитника. Миколенко вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

Защитник "Эвертона" вышел в старте встречи 9-го тура против "Фулхэма". Для 25-летнего футболиста этот поединок стал 82-м в английской Премьер-лиге. Миколенко выходит на чистую вторую позицию по этому показателю, опередив Олега Лужного. Лидерство в рейтинге как минимум до 2026 года будет принадлежать Александру Зинченко.

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Топ-8 украинцев с наибольшим количеством встреч в АПЛ

Александр Зинченко – 132 матча

Виталий Миколенко – 82

Олег Лужный – 81

Андрей Ярмоленко – 66

Сергей Ребров – 59

Илья Забарный – 51

Михаил Мудрик – 50

Андрей Шевченко – 48

В контексте поединков за один клуб в АПЛ Виталий Миколенко уже установил рекорд. Александр Зинченко сыграл 76 матчей в "Манчестер Сити", Олег Лужный – 75 за "Арсенал".