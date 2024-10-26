Обошел легендарного защитника. Миколенко вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев
Виталий попытается догнать рекордсмена
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" вышел в старте встречи 9-го тура против "Фулхэма". Для 25-летнего футболиста этот поединок стал 82-м в английской Премьер-лиге. Миколенко выходит на чистую вторую позицию по этому показателю, опередив Олега Лужного. Лидерство в рейтинге как минимум до 2026 года будет принадлежать Александру Зинченко.
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Топ-8 украинцев с наибольшим количеством встреч в АПЛ
- Александр Зинченко – 132 матча
- Виталий Миколенко – 82
- Олег Лужный – 81
- Андрей Ярмоленко – 66
Читайте такжеНаши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу
- Сергей Ребров – 59
- Илья Забарный – 51
- Михаил Мудрик – 50
- Андрей Шевченко – 48
В контексте поединков за один клуб в АПЛ Виталий Миколенко уже установил рекорд. Александр Зинченко сыграл 76 матчей в "Манчестер Сити", Олег Лужный – 75 за "Арсенал".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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