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Обошел легендарного защитника. Миколенко вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

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Виталий попытается догнать рекордсмена

Обошел легендарного защитника. Миколенко вышел на второе место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Эвертона" вышел в старте встречи 9-го тура против "Фулхэма". Для 25-летнего футболиста этот поединок стал 82-м в английской Премьер-лиге. Миколенко выходит на чистую вторую позицию по этому показателю, опередив Олега Лужного. Лидерство в рейтинге как минимум до 2026 года будет принадлежать Александру Зинченко.

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Топ-8 украинцев с наибольшим количеством встреч в АПЛ

  • Александр Зинченко – 132 матча
  • Виталий Миколенко – 82
  • Олег Лужный – 81
  • Андрей Ярмоленко – 66
Читайте такжеНаши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу
  • Сергей Ребров – 59
  • Илья Забарный – 51
  • Михаил Мудрик – 50
  • Андрей Шевченко – 48

В контексте поединков за один клуб в АПЛ Виталий Миколенко уже установил рекорд. Александр Зинченко сыграл 76 матчей в "Манчестер Сити", Олег Лужный – 75 за "Арсенал".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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