Дриблинг, перехват и ключевые пасы: оценки Миколенко за исторический матч
Виталий был очень активен в домашней встрече
Getty Images / Global Images Ukraine
В 9-м туре "Эвертон" принимал на своем поле "Фулхэм" (1:1). Виталий Миколенко вышел в старте – это был его седьмой поединок в текущем сезоне АПЛ.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинцу 6,5 и 6,7 балла соответственно. Экс-защитник киевского "Динамо" трижды выносил мяч и выигрывал борьбу за позицию, совершил один перехват и совершил ошибку, которая привела к удару, завершил в свою пользу одну воздушную дуэль.
Украинец заработал один фол и один раз нарушил правила, в одном эпизоде удачно использовал дриблинг, осуществил 2 точных навеса, отдал 2 ключевых паса и 77% точных передач, а еще сделал 56 касаний.
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