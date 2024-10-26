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Вьюнник посвятил гол фанатам Лехии, погибшим в ДТП

Наши за границей

Символический жест от украинца

Вьюнник посвятил гол фанатам Лехии, погибшим в ДТП

Фото: lechia_gdansk

Новина українською

В 13-м туре Экстраклясы "Лехия" (Гданьск) играла на выезде против "Пяста". На старте второго тайма Богдан Вьюнник вывел гостей вперед, сделав счет 2:1.

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После гола нападающий продемонстрировал черную повязку в память о жертвах ДТП, в которой погибли 4 фаната команды, в том числе трое детей.

Коллектив на 63-й минуте матча увеличил преимущество, но не сумел удержать победный счет (3:3). Экс-футболист "Шахтера" сыграл 12-й поединок в польском первенстве (3 мяча). Еще однажды он выходил на поле в Кубке Польши.

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Лехия (Гданьск) Богдан Вьюнник
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Источник:
viunnyk_official
Опубликовал: Александр Симченко
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