Вьюнник посвятил гол фанатам Лехии, погибшим в ДТП
Символический жест от украинца
Фото: lechia_gdansk
В 13-м туре Экстраклясы "Лехия" (Гданьск) играла на выезде против "Пяста". На старте второго тайма Богдан Вьюнник вывел гостей вперед, сделав счет 2:1.
После гола нападающий продемонстрировал черную повязку в память о жертвах ДТП, в которой погибли 4 фаната команды, в том числе трое детей.
Коллектив на 63-й минуте матча увеличил преимущество, но не сумел удержать победный счет (3:3). Экс-футболист "Шахтера" сыграл 12-й поединок в польском первенстве (3 мяча). Еще однажды он выходил на поле в Кубке Польши.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Победы Александрии, Кривбасса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
- Довбик забил Динамо. 1:0 в матче между римлянами и киевлянами. ВИДЕО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн