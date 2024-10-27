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Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико

Наши за границей

Андрей вряд ли захочет помнить об этом поединке

Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико

instagram.com/lunin_andrey

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Украинский вратарь провел свой второй поединок в нынешнем сезоне Ла Лиги. WhoScored оценил выступление кипера на 5,7 баллов. Это самый низкий показатель, как и у Джуда Беллингема.

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По мнению аналитиков SofaScore, Лунин наиграл на 6,5 пунктов – это выше, чем у всех защитников "сливочных", а также больше по сравнению с Килианом Мбаппе, Браимом Диасом и тем же Беллингемом.

Андрей совершил 3 сейва, 43 касания, один раз успешно вышел на мяч, сделал 10 длинных точных передач и 63% точных пасов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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