Нашли крайнего: WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в Эль Класико

Украинский вратарь провел свой второй поединок в нынешнем сезоне Ла Лиги. WhoScored оценил выступление кипера на 5,7 баллов. Это самый низкий показатель, как и у Джуда Беллингема.

По мнению аналитиков SofaScore, Лунин наиграл на 6,5 пунктов – это выше, чем у всех защитников "сливочных", а также больше по сравнению с Килианом Мбаппе, Браимом Диасом и тем же Беллингемом.

Андрей совершил 3 сейва, 43 касания, один раз успешно вышел на мяч, сделал 10 длинных точных передач и 63% точных пасов.