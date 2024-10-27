Довбик: Партнеры по команде называют меня зверем и машиной

Артем Довбик дал интервью официальному сайту Серии А. Форвард "Ромы" и сборной Украины рассказал о своей адаптации в клубе и об амбициях. Его слова передает Romapress:

"Знаю, что я - первый украинец в истории "Ромы". В таком клубе всегда присутствует давление. Но я полностью готов к этому. Футбол без давления - не футбол. Ты всегда должен мотивировать себя. Я люблю такой тип адреналина, я играю под давлением гораздо лучше. Главное - команда верит в меня, тренер и все другие поддерживают меня. Меня очень тепло приняли".

"Я знаю, что в "Роме" играли великие форварды, такие как Джеко, Лукаку, Батистута. Но они были другими, они играли своим путем. Я хочу быть "новым Довбиком", показать, на что я способен и играть наилучшим образом".

"Почему меня называют "Машиной"? Партнеры по команде называют меня так, потому что видят, как тяжело я работаю на тренировках. Все зовут меня "зверем" или "машиной". Андрей Шевченко советовал мне быть более агрессивным, сильным и голодным в штрафной площадке соперника, и я следую его советам".

"Я знаю, что против итальянских защитников тяжело, это и есть катеначчо, будет нелегко, но я готов. Для меня это новый вызов, но я верю, что при тяжелой работе все получится на поле. Потому я должен тяжело работать. Я не ставлю себе цели в плане количества голов. Я не люблю делать такое".

"Моя главная сила - в штрафной площадке, завершение. Удар - наиболее важная вещь. Я могу атаковать очень хорошо, даже спиной к защитникам. В этом мои лучшие качества. Я люблю забивать, наслаждаюсь этим. Возможно, я не касаюсь мяча так часто, но забивать всегда лучше, чем не забивать".

"В "Роме" очень много креативных игроков, которые будут помогать мне реализовать себя. А я буду помогать им как могу".

"Я родом из Черкас. Это небольшой город, очень близкий к Киеву. Очень красивое. Для меня лучшего города нет, это лучший город в мире. Я всегда буду туда возвращаться. Там живут мои родители".

"На футбол я впервые пошел сам, родители узнали лишь через неделю, что я начал ходить на футбол. Но они всегда меня поддерживали и пытались делать все для того, чтобы я стал футболистом. Но я и ходил на бокс вместе со своими друзьями. Где-то полгода-год я посещал и занятия по боксу".

"Я не знаю так много про Италию, но это очень красивая страна, здесь очень вкусная еда, и надеюсь, вскоре я смогу увидеть больше красивых мест в Италии".



"Мои амбиции? Прежде всего, все болельщики хотят, чтобы "Рома" вышла в Лигу Чемпионов. Я сделаю все, что могу для достижения этой цели и для игры в Лиге Чемпионов в следующем сезоне".