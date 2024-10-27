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Очередной матч Олимпиакоса. Известно, попал ли в стартовый состав Яремчук

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Очередной матч Олимпиакоса. Известно, попал ли в стартовый состав Яремчук

Novasports

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "Астераса Триполи".

Это первый "старт" Романа в составе греков в рамках поединков чемпионата.

Игра 9-го тура Суперлиги Греции начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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