Очередной матч Олимпиакоса. Известно, попал ли в стартовый состав Яремчук
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Novasports
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "Астераса Триполи".
Это первый "старт" Романа в составе греков в рамках поединков чемпионата.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #ASTOLY #slgr pic.twitter.com/q78kfP9RuK— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2024
Игра 9-го тура Суперлиги Греции начнется в 17:00 по киевскому времени.
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