Очередной матч Олимпиакоса. Известно, попал ли в стартовый состав Яремчук

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч Суперлиги Греции против "Астераса Триполи".

Это первый "старт" Романа в составе греков в рамках поединков чемпионата.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Asteras Aktor από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Aktor is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #ASTOLY #slgr pic.twitter.com/q78kfP9RuK — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 27, 2024

Игра 9-го тура Суперлиги Греции начнется в 17:00 по киевскому времени.