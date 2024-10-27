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ЛАСК показал стартовый состав. Стало известно, поставил ли тренер Таловерова в основу

Наши за границей
Обновлено

Практически всегда защитник выходит в основном составе австрийской команды

ЛАСК показал стартовый состав. Стало известно, поставил ли тренер Таловерова в основу

Фото: lask.at

Новина українською

Австрийский ЛАСК выложил стартовый состав на матч против "Штурма".

Максим Таловеров – в старте.

Состав ЛАСКа

В этом сезоне в австрийской Бундеслиге Таловеров отыграл 8 матчей, в которых он получил одно предупреждение.

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ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
LASK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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