ЛАСК показал стартовый состав. Стало известно, поставил ли тренер Таловерова в основу
Практически всегда защитник выходит в основном составе австрийской команды
Фото: lask.at
Австрийский ЛАСК выложил стартовый состав на матч против "Штурма".
Максим Таловеров – в старте.
Состав ЛАСКа
Unsere Start-1⃣1⃣ für das Heimspiel gegen den SK Sturm ⚫⚪ #ASKSTU pic.twitter.com/tPVZCMAtQG— LASK (@LASK_Official) October 27, 2024
В этом сезоне в австрийской Бундеслиге Таловеров отыграл 8 матчей, в которых он получил одно предупреждение.
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Источник:LASK
Опубликовал: Владислав Прийменко
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