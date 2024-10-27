Полтайма Мудрика: 100% точных передач и 1 удар в створ. Оценки за матч против Ньюкасла
Футболист провел десятую игру в составе синих в кампании 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 9-го тура АПЛ "Челси" дома одолел "Ньюкасл" (2:1). Михаил Мудрик появился на поле в середине 2-го тайма, заменив Чуквунонсо Мадуэке. Это пятое появление вингера в текущем чемпионате.
На 82-й минуте украинец подхватил отскочивший мяч и пробил со средней дистанции. Мяч был направлен низом в центр ворот, но Ник Поуп не позволил ему влететь в сетку.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Михаила на 6,3 и 6,8 баллов. Мудрик нанес один удар в створ, дважды терял мяч, осуществил 12 касаний, отдал 100% точных передач, сделал один вынос и в одном эпизоде выиграл борьбу за позицию.
Популярное сейчас
- Основной голкипер Реала обратился к Лунину после поражения от Барсы
- Сергей Ковалец назвал счет матча Динамо – Шахтер
- Барса снесла Реал Лунина, спасение команд Забарного и Миколенко, лидерство Александрии в УПЛ. Главные новости за 26 октября
- Анчелотти дал обещание Лунину перед Эль-Класико
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue