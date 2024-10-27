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Полтайма Мудрика: 100% точных передач и 1 удар в створ. Оценки за матч против Ньюкасла

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Футболист провел десятую игру в составе синих в кампании 2024/25

Полтайма Мудрика: 100% точных передач и 1 удар в створ. Оценки за матч против Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 9-го тура АПЛ "Челси" дома одолел "Ньюкасл" (2:1). Михаил Мудрик появился на поле в середине 2-го тайма, заменив Чуквунонсо Мадуэке. Это пятое появление вингера в текущем чемпионате.

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На 82-й минуте украинец подхватил отскочивший мяч и пробил со средней дистанции. Мяч был направлен низом в центр ворот, но Ник Поуп не позволил ему влететь в сетку.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Михаила на 6,3 и 6,8 баллов. Мудрик нанес один удар в створ, дважды терял мяч, осуществил 12 касаний, отдал 100% точных передач, сделал один вынос и в одном эпизоде выиграл борьбу за позицию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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