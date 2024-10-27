Олимпиакос Яремчука проиграл в 9-м туре Суперлиги Греции. Известна оценка украинца за матч
Не слишком приятные цифры
Фото: Olympiacos FC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук сыграл 56 минут в матче 9-го тура Суперлиги Греции против "Астераса". Команда из Пирея уступила со счетом 0:1.
Роман 13 раз коснулся мяча: отдал 75% точных пасов, навесил в штрафную, выиграл 1 единоборство из 7-ми, забежал в офсайд и дважды безуспешно шел в дриблинг.
Статистический портал Sofascore поставил Яремчуку за этот матч оценку 6,4. Она стала самой низкой среди всех футболистов "Олимпиакоса" и одной из худших в целом среди всех игроков.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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