Бенфика против Риу Аве. Известно, будет ли играть Трубин
Нужно догонять соперников в турнирной таблице
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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 9-го тура Лиги Португалии против "Риу Аве".
По состоянию на сейчас лиссабонцы занимают 5-е место в турнирной таблице.
????️ OUR ???????????????????????????????? ???????? FOR TODAY!#SLBRAFC • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/cdii2P6lqC— SL Benfica (@slbenfica_en) October 27, 2024
Поединок "Бенфика" - "Риу Аве" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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