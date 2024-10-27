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Бенфика против Риу Аве. Известно, будет ли играть Трубин

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Нужно догонять соперников в турнирной таблице

Бенфика против Риу Аве. Известно, будет ли играть Трубин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч 9-го тура Лиги Португалии против "Риу Аве".

По состоянию на сейчас лиссабонцы занимают 5-е место в турнирной таблице.

Поединок "Бенфика" - "Риу Аве" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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