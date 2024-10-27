Довбик против фиалок. Стартовый состав Ромы на игру с Фиорентиной

В 9-м туре Серии А "волки" будут играть против "Фиорентины" на стадио Артемио Франки во Флоренции.

Украинский нападающий "капитолини", как и в предыдущих встречах текущего чемпионата, выйдет в стартовом составе. Артем уже отмечался в воротах "Монцы", "Дженоа" и "Удинезе".

В большинстве случаев Довбик играл полные матчи. Только в поединках против "Ювентуса" и "Дженоа" экс-форварда "Жироны" заменяли на 80-х минутах. Сейчас римляне занимают 11 позицию (10 очков). Коллектив пропустил 6 мячей и по этому показателю входит в четверку команд с лучшей защитой.