Довбик против фиалок. Стартовый состав Ромы на игру с Фиорентиной
Иван Юрич определился с основой на матч
asroma.com
В 9-м туре Серии А "волки" будут играть против "Фиорентины" на стадио Артемио Франки во Флоренции.
Украинский нападающий "капитолини", как и в предыдущих встречах текущего чемпионата, выйдет в стартовом составе. Артем уже отмечался в воротах "Монцы", "Дженоа" и "Удинезе".
В большинстве случаев Довбик играл полные матчи. Только в поединках против "Ювентуса" и "Дженоа" экс-форварда "Жироны" заменяли на 80-х минутах. Сейчас римляне занимают 11 позицию (10 очков). Коллектив пропустил 6 мячей и по этому показателю входит в четверку команд с лучшей защитой.
???? La nostra formazione per #FiorentinaRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2024
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/GBpzda9eG8
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