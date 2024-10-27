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Довбик против фиалок. Стартовый состав Ромы на игру с Фиорентиной

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Довбик против фиалок. Стартовый состав Ромы на игру с Фиорентиной

asroma.com

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В 9-м туре Серии А "волки" будут играть против "Фиорентины" на стадио Артемио Франки во Флоренции.

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Украинский нападающий "капитолини", как и в предыдущих встречах текущего чемпионата, выйдет в стартовом составе. Артем уже отмечался в воротах "Монцы", "Дженоа" и "Удинезе".

В большинстве случаев Довбик играл полные матчи. Только в поединках против "Ювентуса" и "Дженоа" экс-форварда "Жироны" заменяли на 80-х минутах. Сейчас римляне занимают 11 позицию (10 очков). Коллектив пропустил 6 мячей и по этому показателю входит в четверку команд с лучшей защитой.

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Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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