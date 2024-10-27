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Украинец впервые в сезоне вышел на поле в матче Лиги 1. Сколько отыграл?

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Обновлено

Правда, радоваться пока нечему

Украинец впервые в сезоне вышел на поле в матче Лиги 1. Сколько отыграл?

Фото: Страсбург

Новина українською

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь вышел на замену в матче 9-го тура Лиги 1 против "Нанта" (3:1). Футболист был использован для задержки времени - вышел на 90+4 минуте.

Этот матч стал для него первым в сезоне. Предыдущие поединки Эдуард проводил на скамейке запасных, или же вообще не попадал в заявку.

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Напомним, в прошлом сезоне Соболь играл за 2 клуба: первые полгода провел в "Страсбурге", а вторые - в "Генке" на правах аренды.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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