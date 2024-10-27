Украинец впервые в сезоне вышел на поле в матче Лиги 1. Сколько отыграл?

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь вышел на замену в матче 9-го тура Лиги 1 против "Нанта" (3:1). Футболист был использован для задержки времени - вышел на 90+4 минуте.

Этот матч стал для него первым в сезоне. Предыдущие поединки Эдуард проводил на скамейке запасных, или же вообще не попадал в заявку.

Напомним, в прошлом сезоне Соболь играл за 2 клуба: первые полгода провел в "Страсбурге", а вторые - в "Генке" на правах аренды.