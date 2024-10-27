Бенфика разгромила Риу Аве. Стали известны оценки Трубина за игру
Работы было немного
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин сыграл в матче 9-го тура Лиги Португалии против "Риу Аве". Его команда разгромила оппонента со счетом 5:0.
Соперник ни разу не попал в створ ворот. Анатолий выполнил 81% точных пасов и отдал 4 неточных лонгбола.
Аналитические порталы WhoScored и Sofascore сошлись на одинаковой оценке Трубину за данный матч - 6,6. Это одна из самых низких оценок среди футболистов "Бенфики".
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