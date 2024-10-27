Довбик против Фиорентины: 0 ударов и 0 выигранных дуэлей. Оценки за матч

В 9-м туре "волки" посетили Флоренцию. "Капитолини" приехали в "Фиорентину" в статусе команды, которая может похвастаться одной из лучших защит в Серии А. "Фиалки" решили это проверить и забросили в ворота соперника 5 голов.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия Артема Довбика на 5,7 и 6,2 балла. 2 удара украинца заблокировали, еще в одном эпизоде ​​форвард попал в офсайд. Также на счету нападающего один перехват, удачно использованный дриблинг в одном из эпизодов, один заблокированный удар "Фиорентины", 32 касания и 83% точных передач.

Украинец не выиграл ни одной очной дуэли и 11 раз терял мяч.