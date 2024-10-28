Украинский форвард забил гол в чемпионате Шотландии

27 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Шотландии, в котором "Хиберниан" на своем поле встречался с "Хартсом".

Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте. А спустя четыре минуты он открыл счет во встречи. Этот гол стал вторым для Кухаревича в Шотландской Премьер-лиге.

К сожалению, "Хиберниану" не удалось удержать победный счет - "Хартс" сумел сравнять на 87-й минуте. В итоге, эдинбургское дерби завершилось ничьей 1:1.