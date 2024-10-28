Сухой матч Трубина и хет-трик Актюркоглу. Бенфика - Риу Аве 5:0. Видео голов и обзор матча

"Бенфика" разгромила в домашних стенах "Риу Аве" со счётом 5:0.

Трижды за "орлов" отличился Керем Актюркоглу, ещё по одному голу забили Андреас Шельдеруп и Зеки Амдуни.

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин провёл полный поединок, и ни разу не столкнулся с ударом в створ своих ворот.

На данный момент "Бенфика" занимает третье место в португальской Суперлиге.

Чемпионат Португалии. 9-й тур

Бенфика — Риу Аве — 5:0

Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81