Сухой матч Трубина и хет-трик Актюркоглу. Бенфика - Риу Аве 5:0. Видео голов и обзор матча
"Орлы" прошлись катком по сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" разгромила в домашних стенах "Риу Аве" со счётом 5:0.
Трижды за "орлов" отличился Керем Актюркоглу, ещё по одному голу забили Андреас Шельдеруп и Зеки Амдуни.
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин провёл полный поединок, и ни разу не столкнулся с ударом в створ своих ворот.
На данный момент "Бенфика" занимает третье место в португальской Суперлиге.
Чемпионат Португалии. 9-й тур
Бенфика — Риу Аве — 5:0
Голы: Актюркоглу, 12, 16, 45+2, Шельдеруп, 79, Амдуни, 81
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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