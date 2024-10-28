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Провальный дебют Хуммельса. Фиорентина - Рома 5:1. Видео голов и обзор матча

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Без шансов для команды Довбика

Провальный дебют Хуммельса. Фиорентина - Рома 5:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Рома" потерпела разгромное поражение в выездном поединке против "Фиорентины" в чемпионате Италии со счётом 1:5.

Украинский нападающий "волков" Артем Довбик провёл на поле всю игру, но при этом результативными действиями отличиться не сумел.

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Дебютным этот матч в составе гостей стал для 35-летнего новичка Матса Хуммельса, который на 71-й минуте забил автогол.

Стоит отметить, что в середине второго тайма римляне остались в меньшинстве после удаления Марио Эрмосо.

По итогам девяти туров Серии А "Рома" занимает 11-е место, "Фиорентина" - 4-е.

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 5:1

Голы: Кин 9, 41, Бельтран 17, Бове 52, Хуммельс 71 (автогол) - М. Коне 39

Удаление: Эрмосо 65 (вторая желтая)

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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