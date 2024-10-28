Провальный дебют Хуммельса. Фиорентина - Рома 5:1. Видео голов и обзор матча
Без шансов для команды Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" потерпела разгромное поражение в выездном поединке против "Фиорентины" в чемпионате Италии со счётом 1:5.
Украинский нападающий "волков" Артем Довбик провёл на поле всю игру, но при этом результативными действиями отличиться не сумел.
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Дебютным этот матч в составе гостей стал для 35-летнего новичка Матса Хуммельса, который на 71-й минуте забил автогол.
Стоит отметить, что в середине второго тайма римляне остались в меньшинстве после удаления Марио Эрмосо.
По итогам девяти туров Серии А "Рома" занимает 11-е место, "Фиорентина" - 4-е.
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Рома" 5:1
Голы: Кин 9, 41, Бельтран 17, Бове 52, Хуммельс 71 (автогол) - М. Коне 39
Удаление: Эрмосо 65 (вторая желтая)
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