Несмываемое пятно на карьере. Наши за границей. Италия

Победа "Ромы" над киевским "Динамо" в Лиге Европы оказалась "пирровой". Да даже минимальное поражение от "Интера" в предыдущем матче лиги оказалось вредным. Неужели "Рома" подумала, что после таких матчей восстановила стабильность, нашла свою игру, вышла из кризиса, и теперь даже матч в гостях против "Фиорентины", которая неделю тому добыла 6:0 в лиге, пройдет успешно?

‏Иван Юрич как раз думал, что восстановила, нашла и вышла. Заявил, что первые семь матчей его каденции показали хорошую сконцентрированность, порядок, солидность, отметил, что команда пропустила в них лишь пять мячей. Заявил, что не собирается спускать в унитаз тот период из-за одного матча. Проблема в том, что и тот "пирровый" период включал в себя ничью с "Монцей", поражение от "Эльфсборга".

Оказывается, то были хорошие результаты. По сравнению с нынешним они такими и были. Тогда результаты против "Интера" и "Динамо" вообще были блестящими. И уж слишком положительно Юрич воспринял поражение от чемпиона Италии со счетом 0:1 и 1:0 над вице-чемпионом Украины, уж слишком был доволен этими матчами, говоря, что полностью перекрыл первого и очень хорошо отыграл против второго.

И все же такой развал как во Флоренции необъясним. Тем более, что перед 6:0 в Лечче "Фиорентина" дома победила "Лацио" и "Милан", то есть к ней нужно было готовиться с полной серьезностью и играть против нее с полной яростью. Но "Рома" вышла совершенно выключенной. Проигрывала все единоборства, постоянно оставляла огромные дыры в центре поля и в обороне.

Неудивительно, что Юрич произвел две замены уже на 32-ой минуте.

После матча он говорил: "Мы сделали все неправильно. Неправильное отношение к игре, неправильный характер. Будто мы забыли все, что выучили. Это было отвратительно видеть". А капитан Лоренцо Пеллегрини заявил: "Мы должны посмотреть друг другу в глаза, сказать друг другу правду и быть мужчинами. Такого выступления никогда не должно случиться".

Где Артем Довбик в этом уравнении? Он забил пять из десяти последних голов команды во всех турнирах. После первых восьми туров лиги шел вторым по касаниям мяча в штрафной площадке соперников во всей Серии А. Но и его возможности не безграничны. Точнее - весьма ограничены. Его стиль игры предполагает слишком большую зависимость от партнеров по команде, от командной игры. А такой нет.

Он забил "Удинезе", "Атлетик Бильбао" и "Монце", играя на просторе, практически в контратаках. "Динамо" и "Фиорентина" такого не позволяли, например, заставляя "Рому" владеть мячом 61 процент времени. А в такой ситуации она не знает, что делать. Да и украинец просто устал, играя без замен. Неудивительно, что против "Динамо" Юрич снял его с игры на 53-ей минуте.

Матч против "Динамо", несмотря на всего девять передач с 56-ю процентами точности и 15 касаний мяча, одно выигранное единоборство из трех, Артем в итоге записал себе в актив. Ведь забил, пусть и с пенальти. Еще и коснулся мяча в штрафной площадке соперника пять раз (пусть и его сменщик Шомуродов коснулся восемь). Нанес из центра штрафной заблокированный удар.

Заголовки трех крупейших газет Италии о матче начинались с его имени. "Довбик дарит три очка Юричу", "Довбик спасает Юрича", "Довбик-гол облегчает состояние Юрича". Ставили хорошую оценку "6.5" (лишь у 2-3 игроков столько же), заявляя, что боролся, двигался, что "его след всегда чувствовался". Иногда были неплохие "6", как у большинства игроков "Ромы", а иногда даже "7".

А вот матч против "Фиорентины" - пятно на карьере для всех, кто в нем участвовал. В нем Довбик был вынужден гораздо больше работать в глубине поля и на флангах, искать мяч там, сбрасывать партнерам по команде. Его карта касаний похожа на карту полузащитника, не форварда. Как, кстати, и общее их число - 32, что для него как раз хороший показатель. Пять игроков команды сделали меньше.

Впрочем, эффективности от них - ноль. Два удара украинца по воротам - из-за пределов штрафной и заблокированные, три касания мяча в штрафной соперника, шесть единоборств, но ноль выигранных, по одному перехвату, блоку, попытке дриблинга и попытке отбора мяча (две последние - неудачные). Семь потерь мяча, не считая неточных передач - худший результат на поле.

Неточных пасов как раз было мало - 17 процентов. Но ведь и всего передач было мало - 18 (худший в команде, кроме двух вышедших на замену во втором тайме). Соотношение 18-ти передач к 32-ум касаниям мяча еще и показывает, что он слишком передерживал мяч, не отпускал его быстро. Как, впрочем, и соотношение девяти передач к 15-ти касаниям мяча против "Динамо".

Оценки от прессы - кошмарные "4", "4.5", но были и "5" и "5.5". Защитники, разумеется, получали наиболее низкие оценки на поле, но среди игроков атаки Довбика считали худшим или одним из двух худших. Отмечая, что был полностью съеден защитниками "Фиорентины". Хотя признавая, что получал плохие мячи, почти всегда спиной к воротам.

Tuttomercatoweb написал: "Хочу, но не могу". Отмечая, что украинец пытался, работал, даже считая его первый тайм приемлемым. Calciomercato: "Его тепловая карта выглядит как полузащитника. Он касался мяча на своей половине поля больше, чем на чужой. Он не получал хорошие мячи". А Leggo заявил, указывая на его игру далеко от ворот: "Юрич заблокировал свое единственное оружие".

Наибольшее поражение "Ромы" в лиге с 2010-го года. Наибольшее поражение Довбика во взрослой карьере. 0:4 у обоих были, но 1:5 считается большим. И как назло, после такого ожидает единственный в сезоне тур лиги посреди недели. В четверг в Рим приедет "Торино", предыдущая команда Юрича. Вопрос, приедет ли конкретно к Юричу, удержится ли он в "Роме" так долго - еще четыре дня.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine