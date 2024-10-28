Довбик отправился на церемонию Золотой мяч, в Риме все сильнее витают слухи об отставке Юрича

Два игрока "Ромы", которые претендуют на Золотой мяч-2024, а именно, Артем Довбик и Матс Хуммельс, отправились в Париж на церемонию вручения премии Золотой мяч-2024.

Оба футболиста — и 27-летний украинец, и 35-летний немец — попали в топ-30 претендентов на премию лучшему футболисту года.

А вот руководство клуба, в частности, спортивный директор Флоран Гисольфи, после поражения 1:5 от "Фиорентины", на церемонию не поехали.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, это может быть прямым признаком того, что главный тренер команды Иван Юрич может быть в ближайшее время отправлен в отставку.

Напомним, что церемония вручения призов Золотой мяч-2024 начнется сегодня в 21:00.

Также отметим, что прошедший сезон Довбик провел в "Жироне". Артем стал лучшим голеадором Примеры с 24 голами, также сделал 10 ассистов.

Украинец официально перешел в "Рому" в начале августа и стал первым украинцем в истории "волков".