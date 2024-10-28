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Довбик отправился на церемонию Золотой мяч, в Риме все сильнее витают слухи об отставке Юрича

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У Ромы - два претендента на Золотой мяч

Довбик отправился на церемонию Золотой мяч, в Риме все сильнее витают слухи об отставке Юрича

asroma.com

Новина українською

Два игрока "Ромы", которые претендуют на Золотой мяч-2024, а именно, Артем Довбик и Матс Хуммельс, отправились в Париж на церемонию вручения премии Золотой мяч-2024.

Оба футболиста — и 27-летний украинец, и 35-летний немец — попали в топ-30 претендентов на премию лучшему футболисту года.

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А вот руководство клуба, в частности, спортивный директор Флоран Гисольфи, после поражения 1:5 от "Фиорентины", на церемонию не поехали.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, это может быть прямым признаком того, что главный тренер команды Иван Юрич может быть в ближайшее время отправлен в отставку.

Напомним, что церемония вручения призов Золотой мяч-2024 начнется сегодня в 21:00.

Также отметим, что прошедший сезон Довбик провел в "Жироне". Артем стал лучшим голеадором Примеры с 24 голами, также сделал 10 ассистов.

Украинец официально перешел в "Рому" в начале августа и стал первым украинцем в истории "волков".

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Матс Хуммельс Золотой мяч Артем Довбик Иван Юрич Рома
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Источник:
romapress
Опубликовал: Михаил Черныш
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2024 в 18:08
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.10.2024 в 18:08
sticker
Ответить
1
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