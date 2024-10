Официально: известно, какое место занял Довбик в борьбе за Золотой мяч-2024

Сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения призов Золотой мяч-2024 начнется сегодня в 21:00.

Читайте также СМИ назвали главного претендента на Золотой мяч 2024. Это не Винисиус Жуниор

Среди претендентов на приз есть и украинец – форвард "Ромы" Артем Довбик.

И пресс-служба "Золотого мяча" объявила, что Артем в голосовании занял итоговое 29-е место. Как и его партнер по команде Матс Хуммельс.

Напомним, что официальная церемония начнется сегодня в 21:00.

Также в СМИ была информация, что делегация "Реала" отказалась ехать в Париж из-за того, что приз получит не Винисиус Жуниор или Джуд Беллингем.