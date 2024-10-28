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Арсенал все еще сохраняет интерес к Мудрику, - журналист

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Арсенал все еще сохраняет интерес к Мудрику, - журналист

фото из соцсетей

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Лондонский "Арсенал" все еще проявляет определенный интерес к украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику. Об этом заявил украинский журналист Игорь Бурбас.

"Я по своим источникам узнал. На самом деле "Арсенал" не вышел из гонки за Мудрика, он еще интересен "канонирам".

Возможно, этой зимой, если будет вариант, "Арсенал" предложит "Челси", например, аренду с правом выкупа", - сказал Бурбас.

Напомним, что в свое время именно "Арсенал" был главным претендентом на украинца, который играл в "Шахтере". Впрочем, "Челси" перехватил игрока, предложив "горнякам" лучшие финансовые условия.

В текущем сезоне Мудрик забил 1 гол и отдал 4 ассиста в 8 матчах во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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