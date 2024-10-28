Арсенал все еще сохраняет интерес к Мудрику, - журналист
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"Я по своим источникам узнал. На самом деле "Арсенал" не вышел из гонки за Мудрика, он еще интересен "канонирам".
Возможно, этой зимой, если будет вариант, "Арсенал" предложит "Челси", например, аренду с правом выкупа", - сказал Бурбас.
Напомним, что в свое время именно "Арсенал" был главным претендентом на украинца, который играл в "Шахтере". Впрочем, "Челси" перехватил игрока, предложив "горнякам" лучшие финансовые условия.
В текущем сезоне Мудрик забил 1 гол и отдал 4 ассиста в 8 матчах во всех турнирах.
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