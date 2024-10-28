Довбик в деле. Объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч
Артем занял 29-е место в голосовании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения призов Золотой мяч-2024 начнется сегодня в 21:00.
Ближе к гала-вечеру France Football объявляет игроков, которые заняли места с конца.
На данный момент объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч
Как известно, Артем Довбик и Матс Гуммельс между собой разделили 29-ю строчку.
29 — Артем Довбик (Рома, Украина)
29 — Матс Хуммельс (Рома, Германия)
28 — Гримальдо (Байер, Испания)
27 — Витинья (ПСЖ, Португалия)
26 — Деклан Райс (Арсенал, Англия)
25 - Коул Палмер (Челси, Англия)
24 — Уильям Салиба (Арсенал, Франция)
23 — Рубен Диаш (Ман. Сити, Португалия)
22 — Антонио Рюдигер (Реал, Германия)
21 — Букайо Сака (Арсенал, Англия)
Напомним, что официальная церемония начнется сегодня в 21:00.
Также в СМИ была информация, что делегация "Реала" отказалась ехать в Париж из-за того, что приз получит не Винисиус Жуниор.
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