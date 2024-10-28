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Довбик в деле. Объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч

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Артем занял 29-е место в голосовании

Довбик в деле. Объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 28 октября, состоится церемония вручения призов Золотой мяч-2024 начнется сегодня в 21:00.

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Ближе к гала-вечеру France Football объявляет игроков, которые заняли места с конца.

На данный момент объявлены 10 футболистов, занявших места с 30-го по 21-е в голосовании на Золотой Мяч

Как известно, Артем Довбик и Матс Гуммельс между собой разделили 29-ю строчку.

29 — Артем Довбик (Рома, Украина)

29 — Матс Хуммельс (Рома, Германия)

28 — Гримальдо (Байер, Испания)

27 — Витинья (ПСЖ, Португалия)

26 — Деклан Райс (Арсенал, Англия)

25 - Коул Палмер (Челси, Англия)

24 — Уильям Салиба (Арсенал, Франция)

23 — Рубен Диаш (Ман. Сити, Португалия)

22 — Антонио Рюдигер (Реал, Германия)

21 — Букайо Сака (Арсенал, Англия)

Напомним, что официальная церемония начнется сегодня в 21:00.

Также в СМИ была информация, что делегация "Реала" отказалась ехать в Париж из-за того, что приз получит не Винисиус Жуниор.

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Источник:
x.com/ballondor
Опубликовал: Михаил Черныш
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