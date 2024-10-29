Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
Хотя Вини считался главным фаворитом
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В понедельник, 28 октября, футбольный мир узнал нового обладателя "Золотого мяча". Церемония вручения престижной награды прошла в театре "Шатле" в Париже.
Главным претендентом на получение "Золотого мяча" являлся вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, однако приз, по итогам голосования
Интересно, что церемония ознаменовалась и небольшим скандалом – делегация "Реала" не прибыла на гала-концерт, узнав, что приз не достанется его представителям.
Украинский кипер мадридцев Андрей Лунин, который претендовал на приз лучшему вратарю (занял, в итоге, 3-е место), также не поехал на церемонию, однако отреагировал на ЗМ-2024 для Родри в соцсетях.
Андрей выложил в сториз Инстаграм совместное фото с Винисиусом, подписав его: "Ты лучший, №1, 100%".
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