ВИДЕО. Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной
Вингер вышел на тренировочную сессию команды
instagram.com/gironafc
Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам со своим клубом.
26-летний Цыганков улыбнулся клубному оператору перед началом тренировки команды к следующей игре.
Bon dia, equip! ???? pic.twitter.com/O8NjI8hDwd— Girona FC (@GironaFC) October 29, 2024
30 октября "Жирона" на выезде сыграет с "Экстремадурой" в Кубке Испании. Пока неизвестно, примет ли участие украинец в этой игре. Ранее ожидалось, что Цыганков восстановится от травмы в начале ноября.
В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Известный португальский менеджер согласился возглавить Манчестер Юнайтед
- Винисиус Жуниор отреагировал на результаты Золотого мяча-2024
- Дриблинг, перехват и ключевые пасы: оценки Миколенко за исторический матч
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн