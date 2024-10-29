ВИДЕО. Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам со своим клубом.

26-летний Цыганков улыбнулся клубному оператору перед началом тренировки команды к следующей игре.

30 октября "Жирона" на выезде сыграет с "Экстремадурой" в Кубке Испании. Пока неизвестно, примет ли участие украинец в этой игре. Ранее ожидалось, что Цыганков восстановится от травмы в начале ноября.

В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.