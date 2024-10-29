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ВИДЕО. Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

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ВИДЕО. Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

instagram.com/gironafc

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Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков вернулся к тренировкам со своим клубом.

26-летний Цыганков улыбнулся клубному оператору перед началом тренировки команды к следующей игре.

30 октября "Жирона" на выезде сыграет с "Экстремадурой" в Кубке Испании. Пока неизвестно, примет ли участие украинец в этой игре. Ранее ожидалось, что Цыганков восстановится от травмы в начале ноября.

В этом сезоне Цыганков отметился одним голом и одной результативной передачей в восьми матчах.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Алина Ерофеева
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