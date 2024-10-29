Безус впервые с апреля попал в заявку Омонии на официальный матч
Украинец близок к возвращению в строй
Фото: Instagram
Украинский полузащитник Роман Безус попал в список игроков "Омонии" на выездной матч 8-го тура чемпионата Кипра против "Кармиотиссы" (6:2).
33-летний украинец оказался в заявке команды впервые в сезоне и впервые после повреждения. Правда, на поле он так и не вышел.
В апреле Безус получил тяжелую травму - разрыв ахиллова сухожилия. Он перенес операцию и начал длительный процесс восстановления. К тренировочному процессу он вернулся в октябре, и вот близок час его полноценного возвращения в строй.
Безус выступает за "Омонию" с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 38 матчей за кипрский клуб во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 10 ассистов.
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