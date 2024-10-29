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Малиновский начал процесс реабилитации после травмы. ФОТО

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Руслан начал процесс восстановления

Малиновский начал процесс реабилитации после травмы. ФОТО

instagram.com/malinovskyi_18

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Украинский Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский начал процесс реабилитации и восстановления после серьезной травмы.

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"Начинаем", написал Руслан в Инстаграм и добавил фото из тренажерного зала.

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки) в матче Серии А с "Венецией" (0:2) в сентябре, после чего перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.

Всего в текущем сезоне 31-летний украинец сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Малиновский начал процесс реабилитации после травмы. ФОТО - изображение 1
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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