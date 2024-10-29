Малиновский начал процесс реабилитации после травмы. ФОТО
Руслан начал процесс восстановления
instagram.com/malinovskyi_18
Украинский Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский начал процесс реабилитации и восстановления после серьезной травмы.
"Начинаем", написал Руслан в Инстаграм и добавил фото из тренажерного зала.
Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки) в матче Серии А с "Венецией" (0:2) в сентябре, после чего перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.
Всего в текущем сезоне 31-летний украинец сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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