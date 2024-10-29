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"Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты", - легенда Ромы посоветовал команде, как раскрыть потенциал украинца

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Абель Бальбо поделился мнением об игре Артема Довбика

"Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты", - легенда Ромы посоветовал команде, как раскрыть потенциал украинца

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший нападающий итальянской "Ромы" Абель Бальбо поделился мнением о форварде команды Артеме Довбике и заявил, что он верит в украинца.

"Довбик мне нравится, я считаю, что он отличный центральный нападающий. Он очень хорошо держит мяч, хорошо владеет игрой в воздухе и отлично бьет головой. Но это нападающий, которому нужна помощь команды: Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты.

Довбик неплохо стартовал в этом сезоне, но мы увидим его намного лучшую версию, когда "Рома“ добьется синхронности в командных действиях и увеличит количество острых ситуаций в штрафной площади соперника", — сказал Бальбо.

Напомним, что в текущем сезоне в активе Довбика 12 матчей за "Рому" во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.

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Артем Довбик Рома
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Источник:
romapress
Опубликовал: Михаил Черныш
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