"Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты", - легенда Ромы посоветовал команде, как раскрыть потенциал украинца
Абель Бальбо поделился мнением об игре Артема Довбика
фото из свободных источников
Бывший нападающий итальянской "Ромы" Абель Бальбо поделился мнением о форварде команды Артеме Довбике и заявил, что он верит в украинца.
"Довбик мне нравится, я считаю, что он отличный центральный нападающий. Он очень хорошо держит мяч, хорошо владеет игрой в воздухе и отлично бьет головой. Но это нападающий, которому нужна помощь команды: Довбик не из тех форвардов, которые создают моменты.
Довбик неплохо стартовал в этом сезоне, но мы увидим его намного лучшую версию, когда "Рома“ добьется синхронности в командных действиях и увеличит количество острых ситуаций в штрафной площади соперника", — сказал Бальбо.
Напомним, что в текущем сезоне в активе Довбика 12 матчей за "Рому" во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.
Популярное сейчас
- Анчелотти поблагодарил лишь двух игроков Реала за награду лучшему тренеру года
- Золотой мяч-2024. Стало известно, как голосовал представитель Украины
- Магучих в Днепре посетила концерт известной украинской певицы. Фото
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico