"Других вариантов у меня не было", - Зинченко рассказал, почему он в 2015 году поехал играть в Россию
Отрывок из автобиографической книге Александра
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал, почему в 2015 году перебрался в российскую "Уфу".
"Первый этап войны наступил в феврале 2014 года, когда Россия незаконно оккупировала Крым с очень небольшим сопротивлением. А в апреле они начали беду на Донбассе, когда боевики, поддерживаемые Россией, начали захватывать города.
Наш стадион пострадал от бомб, первой команде пришлось играть домашние игры во Львове, в 1 200 километрах, в другом конце страны. Тем временем всем раздавали российские паспорта, а Донецк провозгласили российским городом.
Я не понимал, что происходит. До этого момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался только о том, что мне придется уйти из "Шахтера", потому что мне не дают играть.
Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил уехать в Россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-нибудь сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле даже в России у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой самый лучший шанс.
Почему я просто не мог попробовать в другом украинском клубе? "Шахтер" был слишком могущественным в этом плане. Если бы я обратился в другой клуб, они бы просто заблокировали. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было нереально. Я был как птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть страну", – написал Зинченко.
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