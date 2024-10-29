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"Других вариантов у меня не было", - Зинченко рассказал, почему он в 2015 году поехал играть в Россию

Наши за границей
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Отрывок из автобиографической книге Александра

"Других вариантов у меня не было", - Зинченко рассказал, почему он в 2015 году поехал играть в Россию

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить" рассказал, почему в 2015 году перебрался в российскую "Уфу".

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"Первый этап войны наступил в феврале 2014 года, когда Россия незаконно оккупировала Крым с очень небольшим сопротивлением. А в апреле они начали беду на Донбассе, когда боевики, поддерживаемые Россией, начали захватывать города.

Наш стадион пострадал от бомб, первой команде пришлось играть домашние игры во Львове, в 1 200 километрах, в другом конце страны. Тем временем всем раздавали российские паспорта, а Донецк провозгласили российским городом.

Я не понимал, что происходит. До этого момента я очень мало обращал внимания на политику. Я все еще был очень сосредоточен на своей футбольной карьере. Это было для меня все. Я волновался только о том, что мне придется уйти из "Шахтера", потому что мне не дают играть.

Я знаю, что некоторые люди спрашивают, почему я решил уехать в Россию в то время. Поверьте, это не то, что я когда-нибудь сделал бы снова. Но других вариантов у меня не было. У меня не было ни клуба, ни возможности в другом месте в Европе. На самом деле даже в России у меня не было вариантов. Но мой агент имел там определенные связи, и мы считали, что это мой самый лучший шанс.

Почему я просто не мог попробовать в другом украинском клубе? "Шахтер" был слишком могущественным в этом плане. Если бы я обратился в другой клуб, они бы просто заблокировали. Ни один клуб не мог противостоять им. Это было нереально. Я был как птичка в клетке в Украине, в ловушке без выхода. Мне пришлось покинуть страну", – написал Зинченко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:02
Зіна, ми і так вже всі давно знаємо, що ти - не москаль. Не треба щось пояснювати, а, тим більше, вибачатись. Ти - не "толік". І все, крапка.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:02
Зіна, ми і так вже всі давно знаємо, що ти - не москаль. Не треба щось пояснювати, а, тим більше, вибачатись. Ти - не "толік". І все, крапка.
Ответить
0
0

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