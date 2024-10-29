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Зинченко: После 2022 года я поклялся никогда больше не говорить на русском

Наши за границей
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Александр вспомнил свои первые шаги в футболе

Зинченко: После 2022 года я поклялся никогда больше не говорить на русском

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить", которая недавно вышла на английском языке, рассказал о своих первых шагах в футболе в футбольной школе "Монолит".

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"Монолит" — это футбольная школа в Черноморске, 540 км от Радомышля, где жил Зинченко. Александр уехал туда в 11 лет.

Я вернулся в "Монолит", в новую жизнь и новую школу. Всю свою жизнь я учился на украинском, но на юге в школе говорили на русском. Мне понадобилось около двух месяцев, чтобы привыкнуть к этому. Язык был другим, но я не чувствовал себя чужаком из-за этого. Все чувствовали себя украинцами. Часть оправдания России для вторжения в 2022 году заключалась в том, что наша страна заставляла русскоязычных говорить только на украинском. Это была наглая ложь, одна из многих. За 18 лет моей жизни там никто никогда не заставлял меня говорить на украинском.

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Там было нормально говорить на обоих языках. Многие говорили на русском, так как это был официальный язык, когда они росли в составе Советского Союза до 1991 года. В результате большинству украинцев очень легко понимать русский язык, но русскоязычные понимают украинский с меньшей готовностью. После переезда в "Монолит" я в основном говорил на русском с людьми вокруг меня. Однако в тот момент, когда произошло вторжение в феврале 2022 года, я был так зол и поклялся никогда больше не говорить на русском. С тех пор только на украинском", — написал Зинченко.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
29.10.2024 в 23:12
Когда узнал, что в 1812 французы вторглись в Россию я перестал говорить на французском. Когда узнал, что в 1788 шведы вторглись в Россию я перестал говорить на шведском. Когда узнал, что немцы вторглись в 1945 в Россию я перестал говорить на немецком. Когда узнал, что Индия была 300 лет под оккупацией Англией, я себя пересилил и сказал - НЕТ ! Не дождётесь... Скажите - я ДЕБИЛ ?
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Комментарии 3
oleg.m.3972 (Харьков)
29.10.2024 в 23:12
Когда узнал, что в 1812 французы вторглись в Россию я перестал говорить на французском. Когда узнал, что в 1788 шведы вторглись в Россию я перестал говорить на шведском. Когда узнал, что немцы вторглись в 1945 в Россию я перестал говорить на немецком. Когда узнал, что Индия была 300 лет под оккупацией Англией, я себя пересилил и сказал - НЕТ ! Не дождётесь... Скажите - я ДЕБИЛ ?
Ответить
1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.10.2024 в 22:25
Молодь, роби як Зінченко!!!
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Romerik (YNWA)
29.10.2024 в 22:59
Тобто лукав на камеру, розмовляючи російською в таборі збірної України? А може не треба?)
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