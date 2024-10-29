Зинченко: После 2022 года я поклялся никогда больше не говорить на русском
Александр вспомнил свои первые шаги в футболе
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить", которая недавно вышла на английском языке, рассказал о своих первых шагах в футболе в футбольной школе "Монолит".
"Монолит" — это футбольная школа в Черноморске, 540 км от Радомышля, где жил Зинченко. Александр уехал туда в 11 лет.
Я вернулся в "Монолит", в новую жизнь и новую школу. Всю свою жизнь я учился на украинском, но на юге в школе говорили на русском. Мне понадобилось около двух месяцев, чтобы привыкнуть к этому. Язык был другим, но я не чувствовал себя чужаком из-за этого. Все чувствовали себя украинцами. Часть оправдания России для вторжения в 2022 году заключалась в том, что наша страна заставляла русскоязычных говорить только на украинском. Это была наглая ложь, одна из многих. За 18 лет моей жизни там никто никогда не заставлял меня говорить на украинском.
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Там было нормально говорить на обоих языках. Многие говорили на русском, так как это был официальный язык, когда они росли в составе Советского Союза до 1991 года. В результате большинству украинцев очень легко понимать русский язык, но русскоязычные понимают украинский с меньшей готовностью. После переезда в "Монолит" я в основном говорил на русском с людьми вокруг меня. Однако в тот момент, когда произошло вторжение в феврале 2022 года, я был так зол и поклялся никогда больше не говорить на русском. С тех пор только на украинском", — написал Зинченко.
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