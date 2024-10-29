Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

Сегодня, 29 октября, "Брентфорд" Егора Ярмолюка в рамках Кубка английской лиги сыграет "Шеффид Уэнсдей".

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Матч начнется в 22:00. Сам украинец, к сожалению, снова остался в запасе "Брентофрда".

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах без результативных действий, из них в 3-х поединках выходил в стартовом составе.