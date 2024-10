Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

Сегодня, 29 октября, "Брентфорд" Егора Ярмолюка в рамках Кубка английской лиги сыграет "Шеффид Уэнсдей".

Матч начнется в 22:00. Сам украинец, к сожалению, снова остался в запасе "Брентофрда".

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах без результативных действий, из них в 3-х поединках выходил в стартовом составе.

Your Bees to face the Owls ????#BRESHW | @Carabao_Cup pic.twitter.com/p9F9AcFE85