Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк
В Англии на неделе играют матчи Кубка лиги
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Сегодня, 29 октября, "Брентфорд" Егора Ярмолюка в рамках Кубка английской лиги сыграет "Шеффид Уэнсдей".
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Матч начнется в 22:00. Сам украинец, к сожалению, снова остался в запасе "Брентофрда".
Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах без результативных действий, из них в 3-х поединках выходил в стартовом составе.
Your Bees to face the Owls ????#BRESHW | @Carabao_Cup pic.twitter.com/p9F9AcFE85— Brentford FC (@BrentfordFC) October 29, 2024
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