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Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

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В Англии на неделе играют матчи Кубка лиги

Брентфорд в Кубке лиги сыграет с Шеффилд Уэнсдей. Известно, выйдет ли в старте Ярмолюк

instagram.com/yarmoliuk_yehor

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 октября, "Брентфорд" Егора Ярмолюка в рамках Кубка английской лиги сыграет "Шеффид Уэнсдей".

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Матч начнется в 22:00. Сам украинец, к сожалению, снова остался в запасе "Брентофрда".

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Ярмолюк провел за "Брентфорд" 7 матчей во всех турнирах без результативных действий, из них в 3-х поединках выходил в стартовом составе.

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