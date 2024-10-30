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Артета: Зинченко много лет доказывает, что способен делать то, что должен

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Наставник лондонского коллектива отметил трудолюбие подопечного

Артета: Зинченко много лет доказывает, что способен делать то, что должен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заявил, что Александр Зинченко годами доказывает свой высокий класс.

"Зинченко не играл последние две игры. Ну, это те решения, которые всегда трудно принять. Вы делаете их с намерением получить результат и продуктивность, которые вы хотите. Но он много лет доказывает, что способен делать то, что должен", – сказал Артета.

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В текущем сезоне украинец только дважды выходил на поле в составе "канониров". Эти встречи прошли ещё в августе. Он сыграл 69 минут против "Вулверхэмптона" и 11-ть с "Брайтоном".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Симченко
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