Артета: Зинченко много лет доказывает, что способен делать то, что должен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заявил, что Александр Зинченко годами доказывает свой высокий класс.

"Зинченко не играл последние две игры. Ну, это те решения, которые всегда трудно принять. Вы делаете их с намерением получить результат и продуктивность, которые вы хотите. Но он много лет доказывает, что способен делать то, что должен", – сказал Артета.

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В текущем сезоне украинец только дважды выходил на поле в составе "канониров". Эти встречи прошли ещё в августе. Он сыграл 69 минут против "Вулверхэмптона" и 11-ть с "Брайтоном".