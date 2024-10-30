Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч
Украинец занял 29-е место в голосовании
Фото: Instagram
28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик также претендовал на престижную награду. В итоге украинец занял в рейтинге 29-е место, разделив его с одноклубником Матсом Хуммельсом. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.
"Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года", - написал Артем в своем Instagram.
В этом сезоне Довбик провел 12 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.
Популярное сейчас
- Арбитры, которые поставили ошибочный пенальти в пользу Руха в матче с Александрией, прошли полиграф
- Когда награда попала не в те руки. Кому несправедливо вручили Золотой мяч
- Женская сборная Украины выбила Турцию из квалификации Евро-2025
- Реал Мадрид - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium