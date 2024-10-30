Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч

28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик также претендовал на престижную награду. В итоге украинец занял в рейтинге 29-е место, разделив его с одноклубником Матсом Хуммельсом. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.

"Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года", - написал Артем в своем Instagram.

В этом сезоне Довбик провел 12 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.