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Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч

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Украинец занял 29-е место в голосовании

Довбик отреагировал на свое итоговое место в борьбе за Золотой мяч

Фото: Instagram

Новина українською

28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча-2024". Обладателем индивидуальной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик также претендовал на престижную награду. В итоге украинец занял в рейтинге 29-е место, разделив его с одноклубником Матсом Хуммельсом. Довбик прокомментировал это в социальных сетях.

"Мне приятно быть среди тридцатки лучших игроков Европы этого года", - написал Артем в своем Instagram.

В этом сезоне Довбик провел 12 матчей за "Рому" во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал один ассист.

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Золотой мяч Артем Довбик Рома
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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