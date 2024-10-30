Варианты в АПЛ и Ла Лиге. Зинченко признался, куда мог перейти из Манчестер Сити

Украинский хавбек "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, что в период своих выступлений за "Манчестер Сити" мог перейти в испанский "Бетис" и английский "Вулверхэмптон".

"Когда я вернулся из ПСВ, "Сити" только что купил Кайла Уокера, Бенжамена Менди и Данило. Затем в январе пришел Эмерик Лапорт. Было сразу три крайних защитника и центральный хав, который также мог бы играть на этой позиции.

Но все равно я хотел остаться там, потому что уровень был очень высок. Я думал, что это место, где я могу испытать себя, усовершенствоваться и учиться по крайней мере год.

У клуба были другие идеи. Они очень хотели меня продать и начали переговоры с "Бетисом" и "Вулверхэмптоном". Но это было бы как вернуться в "Уфу" снова. "Сити" хотел продать меня "волкам". Я помню, как я даже был в столовой на тренировочной площадке, и там был репортер Sky, который сказал: "Волки" ждут Александра Зинченко сегодня". Я обедал с ребятами, и все смеялись, говоря: "Алекс, не надо. Ты едешь в "Вулверхэмптон"?

Но если бы я собирался переходить, я хотел, чтобы это был "Бетис", потому что они хотели, чтобы я играл в полузащите. Мои агенты были в Севилье, и переезд был более-менее сделан. Но этого не произошло, потому что "Сити" предпочел предложение "волков".

Ты видел это, чувствовал, читал ситуацию, потому что любые трансферы – это игра. В каждом разговоре в офисе они пытаются убедить. Они постараются делать то, что они хотят, а не то, что вы хотите. В конце концов, если все удовлетворены, сделка заключена.

Но не в моем случае. Я был настолько заинтересован в "Бетисе", что не думал о "волках". Я подталкивал их отпустить меня в "Бетис", потому что в моем воображении я уже был одной ногой в Испании.

Я помню этот разговор с Бегиристайном, футбольным директором. Когда я спрашивал его: "Босс, как дела?", он всегда говорил мне: "Мы буквально там. Дай мне 48 часов, дай мне 24 часа".

Но в конце концов трансферное окно было закрыто в Европе, но все еще открыто в Великобритании на несколько часов. Мне кажется, они пытались это затянуть. "Слушай, нет других вариантов, ты должен перейти к "волкам". Они думали: "Если переход в "Бетис" не состоится, он точно присоединится к "волкам", потому что он не собирается сидеть в "Сити", не играя".

Не имею ничего против «волков», но я не очень хотел присоединяться к ним, просто так. Выбирая "Бетис", я выбирал футбол, в который я хочу играть, и команду, к которой хочу присоединиться. Но в конце концов испанский дедлайн завершился, они меня не подписали, но я тоже не поехал к "волкам", – написал Зинченко в своей автобиографической книге "Верить".