Наконец-то. Украинец провёл первый матч в Бельгии за два месяца
Причём, в роли капитана
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 29 октября, "Вестерло" минимально обыграл "Моленбек" в домашнем поединке 1/16 финала Кубка Бельгии - 2:1.
Впервые за два месяца на поле в составе хозяев появился Сергей Сидорчук. Причём, именно украинский полузащитник вывел бельгийскую команду с капитанской повязкой.
Всего на счету Сидорчука три матча в текущем сезоне, в которых он отметился одной результативной передачей.
"Вестерло" – "Моленбек" – 2:1
Голы: Фриган, 45+3, Рейнолдс, 56 – Халифа, 59
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Опубликовал: Александр Бураков
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