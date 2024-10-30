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Наконец-то. Украинец провёл первый матч в Бельгии за два месяца

Наши за границей
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Причём, в роли капитана

Наконец-то. Украинец провёл первый матч в Бельгии за два месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 29 октября, "Вестерло" минимально обыграл "Моленбек" в домашнем поединке 1/16 финала Кубка Бельгии - 2:1.

Впервые за два месяца на поле в составе хозяев появился Сергей Сидорчук. Причём, именно украинский полузащитник вывел бельгийскую команду с капитанской повязкой.

Всего на счету Сидорчука три матча в текущем сезоне, в которых он отметился одной результативной передачей.

"Вестерло" – "Моленбек" – 2:1

Голы: Фриган, 45+3, Рейнолдс, 56 – Халифа, 59

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Бельгия Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
https://www.instagram.com/p/DBuOfCHKPbx/?utm_source=Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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