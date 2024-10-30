Жирона не сумела полностью заполнить заявку на матч Кубка Испании. Есть ли в списке Цыганков?
Ещё не готов
Getty Images
Сегодня, 30 октября, "Жирона" проведёт выездной поединок в рамках 1/64 Кубка Испании против представителя четвертого дивизиона "Эстремадуры".
Из-за большого количества травмированных, заявка каталонского клуба, рассчитанная на 23 футболиста, осталась не полностью заполненной - три места остались вакантными.
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Также в списке отсутствует украинский вингер Виктор Цыганков, который всё ещё восстанавливается после травмы.
Ранее ожидалось, что Цыганков вновь сможет выйти на поле в начале ноября.
???? CONVOCATÒRIA#ExtremaduraGirona pic.twitter.com/1kaxTYroqI— Girona FC (@GironaFC) October 29, 2024
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