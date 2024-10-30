  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жирона не сумела полностью заполнить заявку на матч Кубка Испании. Есть ли в списке Цыганков?
В тренде

Жирона не сумела полностью заполнить заявку на матч Кубка Испании. Есть ли в списке Цыганков?

Наши за границей

Ещё не готов

Жирона не сумела полностью заполнить заявку на матч Кубка Испании. Есть ли в списке Цыганков?

Getty Images

Новина українською

Сегодня, 30 октября, "Жирона" проведёт выездной поединок в рамках 1/64 Кубка Испании против представителя четвертого дивизиона "Эстремадуры".

Из-за большого количества травмированных, заявка каталонского клуба, рассчитанная на 23 футболиста, осталась не полностью заполненной - три места остались вакантными.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в списке отсутствует украинский вингер Виктор Цыганков, который всё ещё восстанавливается после травмы.

Ранее ожидалось, что Цыганков вновь сможет выйти на поле в начале ноября.

По теме
yellow-arrow
"В США интересный чемпионат". Сваток рассказал об отличиях между УПЛ и МЛС
yellow-arrow
Наконец-то. Украинец провёл первый матч в Бельгии за два месяца
yellow-arrow
Варианты в АПЛ и Ла Лиге. Зинченко признался, куда мог перейти из Манчестер Сити
Кубок Испании Виктор Цыганков Жирона Эстремадура (Альмендралехо)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости