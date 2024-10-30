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"В США интересный чемпионат". Сваток рассказал об отличиях между УПЛ и МЛС

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"В США интересный чемпионат". Сваток рассказал об отличиях между УПЛ и МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Остина" и сборной Украины Александр Сваток поделился мнением о специфике футбола в США, сравнив его со своим предыдущим опытом.

"В Америке более открытый футбол, чем в Европе. Надо привыкать к контратак, немного по-другому все. В Украине и Европе больше сфокусированы на тактике, чем сыграть компактнее, а там интересный чемпионат.

Я наблюдаю за тем, какие трансферы проходят и вижу, что многие молодые перспективные ребята переходят в МЛС. Поэтому я не считаю, что это чемпионат, где заканчивают с футболом. Здесь можно развиваться и идти дальше", – сказал Сваток.

Напомним, что до перехода в "Остин" 30-летний Сваток выступал за "Днепр", "Зарю", хорватский "Хайдук" и "Днепр-1".

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МЛС УПЛ Александр Сваток ФК Остин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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