"В США интересный чемпионат". Сваток рассказал об отличиях между УПЛ и МЛС

Защитник "Остина" и сборной Украины Александр Сваток поделился мнением о специфике футбола в США, сравнив его со своим предыдущим опытом.

"В Америке более открытый футбол, чем в Европе. Надо привыкать к контратак, немного по-другому все. В Украине и Европе больше сфокусированы на тактике, чем сыграть компактнее, а там интересный чемпионат.

Я наблюдаю за тем, какие трансферы проходят и вижу, что многие молодые перспективные ребята переходят в МЛС. Поэтому я не считаю, что это чемпионат, где заканчивают с футболом. Здесь можно развиваться и идти дальше", – сказал Сваток.