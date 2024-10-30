Жена Довбика - о церемонии вручения Золотого мяча: Было немного волнительно, но пафоса не почувствовали

Юлия Довбик, жена нападающего "Ромы" и сборной Украины Артема Довбика поделилась впечатлениями о церемонии вручения "Золотого мяча"-2024, которая состоялась 28 октября.

"В прошлом году я смотрела "Золотой мяч" по телевизору, потому что люблю эту премию, обожаю красивых людей и все, что связано с футболом. Мне всегда все это было интересно с точки зрения организации, насколько все продумано и так далее.

Я Артему сказала: "В прошлом году я даже не могла себе представить, что мы будем сегодня здесь на этой премии". Это невероятная эмоция, когда пришло осознание, где мы находимся. Потому что процесс подготовки, полет, организация - все это не погружает в атмосферу. А вот когда ты уже в моменте, эмоции просто нереальные.

Когда приходит осознание, с какими людьми сидишь в одном зале, кто эти люди, которые рядом с Артемом, что он вообще среди этих людей. Честно скажу, даже в прошлом году все это казалось недостижимым. Говорю прошлый год, потому что для меня даже переход из "Днепра-1" в "Жирону" остается в разрезе одного года. Хотя уже за этот календарный год многое изменилось, и команда в том числе.

Мы вообще не живем какими-то ожиданиями. Когда смотришь по телевизору, то знаешь своих любимых героев и посылы, ради которых включил это. А здесь я не скажу, что мы ехали с какими-то ожиданиями. Я в первую очередь думала о том, что это точно будет круто, это точно будет классное событие, к которому нам 100% здесь и сейчас хочется быть причастными. Как минимум, еще и потому, что мы ехали туда как представители Украины. Мне было максимально кайфово, Артему так же. Он был очень счастлив среди этих людей.

Однозначно у нас с Артемом было переживание, когда мы подъезжали к театру. Мы уже понимали, как выглядит дорожка, сколько там людей, журналистов, фотографов. Сравниваю это с "Оскаром", потому что выглядело все так, будто в каком-то кино. Когда мы поняли, что вот сейчас выходим из нашего транспорта и сразу ступаем на красную дорожку, все - миллион телефонов, камер, вспышек, которые тебя снимают. В этом моменте было немного волнительно. Но пафоса не почувствовали.

Конечно, там уже были ребята и футбольное коммьюнити, которое из года в год приезжает на эту премию, они друг друга знали. Они между собой общались, но пафоса я не заметила", - сказала Юлия Довбик.