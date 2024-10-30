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Сваток рассказал о своем общении с другими украинцами в МЛС

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Сваток рассказал о своем общении с другими украинцами в МЛС

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Остина" Александр Сваток ответил на вопрос о том, общается ли он с другими украинскими защитниками, выступающими в МЛС - Сергеем Кривцовым из "Интер" Майами и Евгением Чеберко из "Коламбус Крю".

"Да. С Кривцовым несколько раз общался. С Чеберко немного больше, потому что мы вместе играли в "Днепре" и "Заре". На протяжении всей жизни поддерживаю с ним общение.

Ничего особенного они не подсказали, просто рассказывали, что у них там происходит", - сказал Сваток.

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Сергей Кривцов МЛС Александр Сваток Евгений Чеберко
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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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