Сваток рассказал о своем общении с другими украинцами в МЛС
На связь выходили
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Остина" Александр Сваток ответил на вопрос о том, общается ли он с другими украинскими защитниками, выступающими в МЛС - Сергеем Кривцовым из "Интер" Майами и Евгением Чеберко из "Коламбус Крю".
"Да. С Кривцовым несколько раз общался. С Чеберко немного больше, потому что мы вместе играли в "Днепре" и "Заре". На протяжении всей жизни поддерживаю с ним общение.
Ничего особенного они не подсказали, просто рассказывали, что у них там происходит", - сказал Сваток.
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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