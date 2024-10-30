Сваток рассказал о своем общении с другими украинцами в МЛС

Защитник "Остина" Александр Сваток ответил на вопрос о том, общается ли он с другими украинскими защитниками, выступающими в МЛС - Сергеем Кривцовым из "Интер" Майами и Евгением Чеберко из "Коламбус Крю".

"Да. С Кривцовым несколько раз общался. С Чеберко немного больше, потому что мы вместе играли в "Днепре" и "Заре". На протяжении всей жизни поддерживаю с ним общение.

Ничего особенного они не подсказали, просто рассказывали, что у них там происходит", - сказал Сваток.