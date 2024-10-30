Юлия Довбик: Осталось только забрать Золотой мяч – зрителями мы уже побывали
Юлия и Артем посетили церемонию вручения премии Золотой мяч
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Жена украинского форварда "Ромы" Артема Довбика рассказала, что после участия футболиста в церемонии вручения "Золотого мяча"-2024 следующей целью остается завоевание этой награды.
"Если бы можно было запомнить только мгновение, пожалуй, это был бы момент, когда мы подъехали к театру. Именно в этот момент у всех, кто был с нами в автобусе, пришло осознание, где мы находимся. Пожалуй, именно этот момент, когда ты едешь и уже видишь, как все происходит и что тебя сейчас ждет – никогда не забудется. Когда выходишь из автобуса, фактически ступаешь на красную дорожку – это было просто незабываемо.
Я могу только добавить, что искренне желаю всем людям, причастным к футболу, просто один раз в жизни, а лучше не один, побывать на таком масштабе события. Это незабываемые эмоции, которые мы запомним на всю жизнь.
Осталось только еще "Золотой мяч" унести – на это мы себя запрограммировали. Зрителями мы уже побывали, а нужно еще в роли главных действующих лиц уехать", - сказала Юлия Довбик.
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