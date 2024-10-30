  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Юлия Довбик: Осталось только забрать Золотой мяч – зрителями мы уже побывали
В тренде

Юлия Довбик: Осталось только забрать Золотой мяч – зрителями мы уже побывали

Наши за границей
Обновлено

Юлия и Артем посетили церемонию вручения премии Золотой мяч

Юлия Довбик: Осталось только забрать Золотой мяч – зрителями мы уже побывали

фото из соцсетей

Новина українською

Жена украинского форварда "Ромы" Артема Довбика рассказала, что после участия футболиста в церемонии вручения "Золотого мяча"-2024 следующей целью остается завоевание этой награды.

Читайте такжеОфициально: известно, какое место занял Довбик в борьбе за Золотой мяч-2024

"Если бы можно было запомнить только мгновение, пожалуй, это был бы момент, когда мы подъехали к театру. Именно в этот момент у всех, кто был с нами в автобусе, пришло осознание, где мы находимся. Пожалуй, именно этот момент, когда ты едешь и уже видишь, как все происходит и что тебя сейчас ждет – никогда не забудется. Когда выходишь из автобуса, фактически ступаешь на красную дорожку – это было просто незабываемо.

Я могу только добавить, что искренне желаю всем людям, причастным к футболу, просто один раз в жизни, а лучше не один, побывать на таком масштабе события. Это незабываемые эмоции, которые мы запомним на всю жизнь.

Осталось только еще "Золотой мяч" унести – на это мы себя запрограммировали. Зрителями мы уже побывали, а нужно еще в роли главных действующих лиц уехать", - сказала Юлия Довбик.

По теме
yellow-arrow
Сваток рассказал о своем общении с другими украинцами в МЛС
yellow-arrow
Жена Довбика - о церемонии вручения Золотого мяча: Было немного волнительно, но пафоса не почувствовали
yellow-arrow
Рух проиграл суд своему беглецу - львовяне должны выплатить компенсацию
Золотой мяч Артем Довбик Рома
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2024 в 20:06
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2024 в 20:06
sticker
Ответить
0
0
Jemir68 (Lviv)
30.10.2024 в 19:55
Напрасно Артеміо перейшов в "Рому".Італійський чемпіонат дуже складний
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости