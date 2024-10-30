Игроки и тренерский штаб сборной Украины поддержали травмированного Малиновского. ВИДЕО
Руслан, вероятно, в этом году уже не сыграет
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Как уже сообщалось ранее, украинский Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский на днях
Во время сбора в октябре игроки национальной команды, а также тренерский штаб и руководство УАФ поддержали Руслана созвонившись с футболистом .
Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки) в матче Серии А с "Венецией" (0:2) в сентябре, после чего перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.
Всего в текущем сезоне 31-летний украинец сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
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