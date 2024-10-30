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Игроки и тренерский штаб сборной Украины поддержали травмированного Малиновского. ВИДЕО

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Руслан, вероятно, в этом году уже не сыграет

Игроки и тренерский штаб сборной Украины поддержали травмированного Малиновского. ВИДЕО

instagram.com/genoacfc

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Как уже сообщалось ранее, украинский Хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский на днях начал процесс реабилитации и восстановления после серьезной травмы.

Во время сбора в октябре игроки национальной команды, а также тренерский штаб и руководство УАФ поддержали Руслана созвонившись с футболистом .

Напомним, что Малиновский получил серьезную травму (перелом и вывих сустава правой лодыжки) в матче Серии А с "Венецией" (0:2) в сентябре, после чего перенес операцию, и судя по всему, в 2024 календарном году уже не сыграет.

Всего в текущем сезоне 31-летний украинец сыграл за "Дженоа" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

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