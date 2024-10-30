Украинские футболисты Лунин и Яремчук поддержали жителей Валенсии, которые пострадали из-за непогоды
Шторм Дана вызвал масштабные наводнения в Испании
АР
Мощный шторм "Дана", бушующий на востоке и юге Испании, вызвал масштабные наводнения и заставил перенести некоторые спортивные события.
Футбольное сообщество не осталось равнодушным к этой ситуации. На тренировке "Реала" команда почтила минутой молчания всех пострадавших от стихии.
А украинские футболисты Андрей Лунин и Роман Яремчук в своих социальных сетях выразили поддержку жителям Валенсии, которые пострадали от последствий шторма.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2024 в 20:33
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