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Украинские футболисты Лунин и Яремчук поддержали жителей Валенсии, которые пострадали из-за непогоды

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Шторм Дана вызвал масштабные наводнения в Испании

Украинские футболисты Лунин и Яремчук поддержали жителей Валенсии, которые пострадали из-за непогоды

АР

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Мощный шторм "Дана", бушующий на востоке и юге Испании, вызвал масштабные наводнения и заставил перенести некоторые спортивные события.

Футбольное сообщество не осталось равнодушным к этой ситуации. На тренировке "Реала" команда почтила минутой молчания всех пострадавших от стихии.

А украинские футболисты Андрей Лунин и Роман Яремчук в своих социальных сетях выразили поддержку жителям Валенсии, которые пострадали от последствий шторма.

Украинские футболисты Лунин и Яремчук поддержали жителей Валенсии, которые пострадали из-за непогоды - изображение 1
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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Андрей Лунин
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2024 в 20:33
Краще би задонатили на ЗСУ
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.10.2024 в 20:33
Краще би задонатили на ЗСУ
Ответить
0
0

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