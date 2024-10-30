Украинские футболисты Лунин и Яремчук поддержали жителей Валенсии, которые пострадали из-за непогоды

Мощный шторм "Дана", бушующий на востоке и юге Испании, вызвал масштабные наводнения и заставил перенести некоторые спортивные события.

Футбольное сообщество не осталось равнодушным к этой ситуации. На тренировке "Реала" команда почтила минутой молчания всех пострадавших от стихии.

А украинские футболисты Андрей Лунин и Роман Яремчук в своих социальных сетях выразили поддержку жителям Валенсии, которые пострадали от последствий шторма.