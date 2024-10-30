Зинченко и Мудрик на месте? Арсенал и Челси объявили стартовые составы команд на матчи Кубка Лиги
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 30 октября, стартуют матчи "Престон" - "Арсенал" и "Ньюкасл" - "Челси" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.
"Синие" и "канониры", где играют Михаил Мудрик и Александр Зинченко соответственно, объявили стартовые составы команд на эти поединки.
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Украинцы выйдут со стартовых минут.
Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.
⚫️ ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) October 30, 2024
???? Setford makes his debut
???? Saliba at the back
✨ Nwaneri starts
Come on you Gunners ????
Your Chelsea tonight! ✊#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/oJGVw1YHfP— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 30, 2024
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