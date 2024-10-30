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Зинченко и Мудрик на месте? Арсенал и Челси объявили стартовые составы команд на матчи Кубка Лиги

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Зинченко и Мудрик на месте? Арсенал и Челси объявили стартовые составы команд на матчи Кубка Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, стартуют матчи "Престон" - "Арсенал" и "Ньюкасл" - "Челси" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.

"Синие" и "канониры", где играют Михаил Мудрик и Александр Зинченко соответственно, объявили стартовые составы команд на эти поединки.

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Украинцы выйдут со стартовых минут.

Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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