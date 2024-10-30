Зинченко: Когда я сказал Фоменко, что мной интересуется Сити, этот всегда серьезный тренер расхохотался

Защитник " Арсенала " и сборной Украины Александр Зинченко в своей автобиографической книге "Верить", которая недавно вышла на английском языке, рассказал, как на новость об интересе к нему со стороны "Манчестер Сити" отреагировал Михаил Фоменко, ранее тренировавший сборную Украины.

"Агент связался со мной, имея чрезвычайные новости. Помните, полгода назад я играл в уличных лигах Москвы. 9 месяцев назад я чуть не потерял ногу. Даже сейчас я был в "Уфе" Это место, где большие команды редко проводят скаутинг.

Поэтому то, что он мне сказал, звучало как жестокая шутка: "Алекс, "Манчестер Сити" спросил про тебя". "Манчестер Сити"?! Они были чемпионами АПЛ в 2014 году. Они только что наняли Пепа Гвардиолу на следующий сезон, лучшего тренера мирового футбола. Это было смешно.

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"Зенит", Дортмунд, я понимаю", – сказал я. – Но "Ман Сити"?! Теперь ты зашел слишком далеко!

Он заверил меня, что их интерес был искренним. По-видимому, они следили за мной после того матча Юношеской Лиги чемпионов с "Арсеналом". В конце концов, это было событие, изменившее жизнь! Они удивлялись, почему я исчез с радаров, но заметили, что я снова появился в "Уфе". У меня кружилась голова. Я был в шаге от Евро, и никто не мог себе представить такой шаг. Я сразу получил это подтверждение.

Тренер сборной Украины Фоменко позвал меня на разговор, чтобы повторить предупреждение, которое Головко сделал мне несколько месяцев назад. Для меня было неприемлемо играть в России. "Алекс, ты понимаешь, что если ты решил продолжать играть в России, то больше не будешь играть за сборную?" Теперь я понял, что они серьезно.

Я решил, что в любом случае хочу покинуть "Уфу", потому что то, как закончился сезон, вызывало у меня беспокойство за людей, которые там были. Я почувствовал, что это подходящий момент, чтобы поделиться с Фоменко потенциальными хорошими новостями. Я сказал ему, что у меня есть несколько вариантов за границей, и, возможно, вы поймете, почему я немного сдержанно делился своими новостями. И почему даже мне было тяжело это понять.

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Фоменко – мужчина, который всегда смертельно серьезен. Он никогда не улыбается, никогда не проявляет никаких чувств. Вы никогда не узнаете с его лица, выигрывает ли команда 3:0 или проигрывает 0:3. Он спросил: "Где?" А я ответил: Ну, мой агент получил сообщение от "Манчестер Сити". Я мог бы пойти туда". Этот суровый тренер, никогда не улыбающийся, просто посмотрел на меня и расхохотался. Этот парень из "Уфы", 18 лет? "Манчестер Сити"?! Очевидно, это была какая-то шутка. Я чуть не рассмеялся вместе с ним, потому что тоже не мог в это поверить. Я никому не рассказывал, боясь сглазить, а также потому, что знал, что у большинства людей будет такая же пренебрежительная реакция", – написал Зинченко.