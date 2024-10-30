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Мудрик провел хороший матч в Кубке Лиги. Зинченко - посредственный. Оценки украинцам от статистических порталов

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Правда, Арсенал прошел дальше, а вот Челси - вылетел

Мудрик провел хороший матч в Кубке Лиги. Зинченко - посредственный. Оценки украинцам от статистических порталов

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 30 октября, в Англии состоялись несколько матчей 1/8 финала Кубка Лиги, среди которых нас особо интересовали два поединка: матч "Престон" - "Арсенал", в котором с первых минут вышел Александр Зинченко, и поединок "Ньюкасл" - "Челси", где с первых минут сыграл Михаил Мудрик.

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В итоге, "Арсенал" уверенно разгромил "Престон" со счетом 3:0, а Зинченко провел на поле 62 минуты и был заменен на Льюиса-Скелли.

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По итогам матча Алекс получил довольно посредственные, как для игроков "канониров", оценки - 7.1 от WhoScored и 6.9 от SofaScore.

А вот "Челси" проиграл "Ньюкаслу" 0:2 и вылетел из турнира.

Мудрик провел на поле весь матч и получил хорошие оценки – лучшие в своей команде. У Михаила 7.4 от SofaScore и 6.7 от WhoScored. От SofaScore больше из игроков "синих" не набрал никто, а по версии WhoScored лучшие оценки (6.8) только у Кукурельи.

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