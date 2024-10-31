Разгромная победа Бенфики и Трубин без работы. Оценки украинца за матч в Кубке лиги

В ¼ финала Кубка лиги "красные" разгромили дома "Санта-Клару" (3:0). Анатолий Трубин попал в стартовый состав. Для него это был 13-й поединок в текущем сезоне.

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Аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление украинского вратаря в 7,0 и 6,8 баллов. Экс-кипер "Шахтера" сделал 1 сейв, 100% точных передач, 4 длинных точных паса и 26 касаний.

Добавим, что в прошлом сезоне Анатолий провел в рамках Кубка португальской лиги 3 поединка. В текущей кампании Трубин сыграл уже 6 "сухих" встреч во всех соревнованиях.