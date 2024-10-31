Зинченко: Без поддержки Шевченко у меня никогда не было бы уверенности представлять Украину

Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко в автобиографической книге "Верить" рассказал о важности Андрея Шевченко в его карьере.

"Шевченко – очень спокойный парень, но под этой гладью ощущаются тонны стали.

Он дал мне один из самых важных советов, которые я когда-либо получал. "Алекс, послушай меня", – говорил он. "Учитывай свои сильные, а не слабые стороны". Он прост, но очень глубок и действительно заставил меня задуматься о своей игре. Я не могу обходить дриблингом двух-трех игроков. Я не могу опередить сверхбыстрых защитников, чтобы перекрыть своего вингера.

"Так не делай этого, Алекс. Во-первых, ты будешь выглядеть глупо. Во-вторых, ты не поможешь своей команде. В-третьих, ты будешь разочарован в себе. Но не будь. Узнай, в чем ты хорош. Сосредоточься на этом".

Репортеры и эксперты любили поговорить во время каждого международного перерыва. "Почему вы снова выбрали Зинченко? Вас не беспокоит форма Зинченко? Можете ли вы доверять Зинченко, игроку, не выходящему в старте за свой клуб, в такой важной игре для национальной сборной?" Эти дебаты продолжались и продолжались. Шевченко было безразлично.

Я уверен, что все было бы по-другому, если бы мой паспорт был другого цвета. Как английский или французский игрок на периферии первой команды "Сити" тренер моей национальной сборной не ставил бы меня в состав. Мне пришлось бы сменить клуб, чтобы получить шанс в национальной сборной.

Но Шевченко верил в меня. Он меня поддержал. Каждый раз, когда я присоединялся к национальной сборной, я чувствовал себя признанным игроком. Без его поддержки у меня никогда не было бы уверенности представлять свою страну", – написал Зинченко.