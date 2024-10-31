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Практически без работы для Трубина. Бенфика - Санта-Клара 3:0. Видео голов и обзор матча

Наши за границей

Три гола за девять минут

Практически без работы для Трубина. Бенфика - Санта-Клара 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" одержала крупную победу над "Санта-Кларой" в 1/4 финала Кубка португальской лиги.

Дублем в составе "орлов" отметился Вангелис Павлидис, ещё один гол забил Анхель Ди Мария.

Украинский голкипер столичного клуба Анатолий Трубин провёл полный поединок и совершил один сейв.

Лиссабон. "Да Луж".

"Бенфика" - "Санта-Клара" 3:0

Голы: Ди Мария 71, Павлидис 76, 80

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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