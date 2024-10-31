Практически без работы для Трубина. Бенфика - Санта-Клара 3:0. Видео голов и обзор матча
Три гола за девять минут
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"Бенфика" одержала крупную победу над "Санта-Кларой" в 1/4 финала Кубка португальской лиги.
Дублем в составе "орлов" отметился Вангелис Павлидис, ещё один гол забил Анхель Ди Мария.
Украинский голкипер столичного клуба Анатолий Трубин провёл полный поединок и совершил один сейв.
Лиссабон. "Да Луж".
"Бенфика" - "Санта-Клара" 3:0
Голы: Ди Мария 71, Павлидис 76, 80
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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