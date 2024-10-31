Лунин может перебраться в чемпионат, где играет голкипер сборной Украины

У голкипера "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина появился вариант продолжения карьеры в Португалии.

Как сообщает DefensaCentral, украинцем заинтересовался "Порту". Португальский клуб рассматривает возможность продать своего вратаря Диогу Кошту, а на его замену подписать Лунина.

По информации источника, "драконы" готовы заплатить за украинца 20 миллионов евро.

Напомним, в сентябре Лунин продлил сотрудничество с "Реалом" до 2030 года. В текущем сезоне он провел три матча за "сливочных" и пропустил пять голов.

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К слову, в чемпионате Португалии играет вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который защищает цвета "Бенфики".