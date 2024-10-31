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Трубин отреагировал на выход Бенфики в полуфинал Кубка лиги Португалии

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Украинский голкипер отстоял матч "на ноль"

Трубин отреагировал на выход Бенфики в полуфинал Кубка лиги Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы над "Санта-Кларой" (3:0) в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги.

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"Кубок Лиги. Победа. Мы будем делать все, чтобы продолжать этот путь только так", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, Трубин провел полный поединок и совершил один сейв. Аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление украинского вратаря в 7,0 и 6,8 балла соответственно.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин Санта Клара (Португалия)
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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