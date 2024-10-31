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Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы

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Украинец пропустил тренировку команды

Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может пропустить матч 10-го тура Серии А против "Торино".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Довбик имеет проблемы с коленом, и пропустил тренировку команды в среду. Указывается, что украинец хочет играть несмотря ни на что, однако его может заменить Шомуродов или Дибала как "слабая девятка".

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Сегодняшнее утреннее тестирование будет иметь решающее значение, будет ли нападающий доступен или нет.

Матч с "Торино", который начнется сегодня в 21:45, называют решающим для главного тренера "Ромы" Ивана Юрича.

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Источник:
Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
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