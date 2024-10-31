Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы

Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может пропустить матч 10-го тура Серии А против "Торино".

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Довбик имеет проблемы с коленом, и пропустил тренировку команды в среду. Указывается, что украинец хочет играть несмотря ни на что, однако его может заменить Шомуродов или Дибала как "слабая девятка".

Сегодняшнее утреннее тестирование будет иметь решающее значение, будет ли нападающий доступен или нет.

Матч с "Торино", который начнется сегодня в 21:45, называют решающим для главного тренера "Ромы" Ивана Юрича.