Довбик может не сыграть в ближайшем матче Ромы
Украинец пропустил тренировку команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик может пропустить матч 10-го тура Серии А против "Торино".
Как сообщает Gazzetta dello Sport, Довбик имеет проблемы с коленом, и пропустил тренировку команды в среду. Указывается, что украинец хочет играть несмотря ни на что, однако его может заменить Шомуродов или Дибала как "слабая девятка".
Сегодняшнее утреннее тестирование будет иметь решающее значение, будет ли нападающий доступен или нет.
Матч с "Торино", который начнется сегодня в 21:45, называют решающим для главного тренера "Ромы" Ивана Юрича.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин может перебраться в чемпионат, где играет голкипер сборной Украины
- Воспитанник Динамо может вернуться в клуб Первой лиги
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Полтайма Мудрика: 100% точных передач и 1 удар в створ. Оценки за матч против Ньюкасла
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
150 000 грн